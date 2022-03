Schwarzenegger manda recado a Putin e elogia contrários à guerra: 'meus heróis'; vídeo

O ator e ex-governador do estado da Califórnia, nos Estados Unidos, Arnold Schwarzenegger, publicou um vídeo em suas redes sociais onde enviou uma mensagem para diversos personagens da guerra na Ucrânia. Em um mensagem de nove minutos, ele envia recados ao povo russo, soldados, manifestantes e Vladimir Putin, presidente da Rússia. As informações são da CNN Brasil.

Aos cidadãos contrários à guerra, Schwarzenegger fez elogios e os classificou como "heróis". "O mundo viu a sua coragem. Sabemos que vocês têm sofrido as consequências da sua coragem. Vocês foram presos e foram agredidos. Vocês são meus novos heróis", disse Schwarzenegger. Vale lembrar que, em território russo, apenas protestos autorizados pelo governo podem ocorrer. Também há relatos de repressão de manifestações no país e repressão aos movimentos que condenam a invasão ao território russo.

Duranet a mensagem, o ator diz ainda que "contará a verdade" ao povo russo e diz que espera ser ouvido. "Veja, a Ucrânia não começou essa guerra, nem mesmo os nacionalistas ou os nazistas. Aqueles com o poder no Kremlin começaram essa guerra. Essa não é a guerra do povo russo", disse, criticando os motivos dados por Moscou para o início da operação militar.

"É uma crise humanitária. Por conta da sua brutalidade, a Rússia está agora isolada da sociedade das nações. Não estão contando a verdade para vocês sobre as consequências dessa guerra para a própria Rússia. Eu conto para vocês com pesar que milhares de soldados russos foram mortos. Eles foram pegos entre ucranianos lutando pela sua pátria e a liderança russa lutando por conquistas. Quantidades enormes de equipamento russo foi destruído ou abandonado. A destruição das bombas russas que estão chovendo estão atingindo civis inocentes está enfurecendo tanto o mundo que as sanções econômicas mais duras globais já feitas foram impostas ao seu país. Aqueles que não merecem, dos dois lados da guerra, sofrerão".

Nem mesmo o presidente Putin ficou de fora dos alvos da mensagem. O ator também foi direto no discurso. "Você começou essa guerra, você está liderando essa guerra, você pode encerrar essa guerra".