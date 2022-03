Presidente da Rússia sobe o tom e diz que ‘cuspirá traidores como moscas”

Em guerra com a Ucrânia, o presidente russo Vladimir Putin subiu o tom mais uma vez nesta quinta-feira (17) e fez ameaças sobre aqueles que são contra o conflito. “Qualquer povo, e ainda mais o povo russo, sempre será capaz de distinguir verdadeiros patriotas da escória e dos traidores, e simplesmente cuspi-los como uma mosca que acidentalmente entrou em suas bocas”, declarou, afirmando em seguida que uma autopurificação da sociedade só “fortalecerá o país”. As informações são do Portal Metrópoles.

“Estou convencido de que uma autopurificação tão natural e necessária da sociedade só fortalecerá nosso país, nossa solidariedade, coesão e prontidão para responder aos desafios”, completou Putin.

O porta-voz do governo russo, Dmitri Peskov, em sintonia com o presidente do País, afirmou que os cidadãos da Rússia que se opõem à guerra na Ucrânia são verdadeiros “traidores”.

Peskov também demonstrou incômodo com aqueles que estão se demitindo de seus empregos e deixando o país em protesto à política do presidente Vladimir Putin.

“Em tempos difíceis, muitos mostram sua verdadeira essência. E muitos estão se revelando, como dizemos na Rússia, traidores”, disse a repórteres. Desde o início da invasão, no dia 24 de fevereiro, 14.977 pessoas foram presas no país por se manifestarem publicamente contra a ação russa, de acordo com o monitoramento da ONG OVD-Info.

O presidente também afirmou que os países querem usar “traidores russos” como uma força estratégica para destruir a Rússia.