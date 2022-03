Soldado se arrasta para fugir após tanque de guerra da Rússia ser atacado na Ucrânia; assista

Um veículo blindado marcado com o símbolo ‘Z’, usado em alguns veículos da Rússia durante a guerra na Ucrânia, foi atacado na cidade ucraniana de Mariupol. Imagens mostram o momento em que o tanque sofre algumas explosões, após ser atingido pelos inimigos.

Após as explosões, um soldado sai de dentro do veículo e depois se arrasta para fugir. Não há detalhes sobre o dia que as imagens foram feitas. O conflito militar entre os dois países começou no dia 24 de fevereiro, quando as forças russas começaram a entrar no território ucraniano.