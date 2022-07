Rússia multa Google em US$ 360 milhões por conteúdo sobre Ucrânia

O Google foi multado pela justiça russa em 21 bilhões de rublos (cerca de US$ 360 milhões) por não remover conteúdos considerados ofensivos sobre a guerra na Ucrânia. De acordo com o órgão que regula as telecomunicações no país, o Roskomnadzorm, a decisão foi tomada por um tribunal de Moscou, porque o YouTube, de propriedade da gigante americana Google, não bloqueou "informações falsas" a respeito da ofensiva na Ucrânia, nem conteúdos que "propagam o extremismo e o terrorismo" e "incentivam menores a participar de manifestações não autorizadas". As informações são da Agência Estado.

VEJA MAIS

Autoridades russas aumentaram a pressão sobre empresas digitais ocidentais, com multas e ameaças, para tentar silenciar os críticos na internet, um dos últimos espaços de livre expressão na Rússia. A decisão envolvendo o Google foi anunciada nesta segunda-feira (18) e a punição teve como base o faturamento anual da empresa na Rússia.

Porém, o Google abandonou o mercado russo após à invasão na Ucrânia, seguindo o mesmo caminho de outras empresas de tecnologia ocidentais. Por isso, a multa dificilmente será paga.

Para Vladimir Zikov, especialista na área citado pela agência Ria-Novosti, as autoridades podem impor ao Google "quantas multas quiserem, mas não receberão nenhum dinheiro", porque a empresa cessou suas atividades no país. Ele também indicou que esta foi a multa mais alta já aplicada a uma empresa de tecnologia na Rússia.