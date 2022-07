Ataque russo em cidade da Ucrânia deixa ao menos 17 mortos: ‘ato aberto de terrorismo’, diz Zelensky

Pelo menos 17 pessoas morreram, entre elas duas crianças, após um bombardeio promovido por forças russas na cidade de Vinnytsia, região central da Ucrânia, nesta quinta-feira (14). Segundo as autoridades locais, centenas de pessoas ficaram feridas. Presidente do país, Volodymyr Zelensky classificou o ataque como “ato aberto de terrorismo”. As informações são da Agência AFP.

Prédios residenciais, instalações administrativas e escritórios sofreram danos significativos após o ataque que os militares ucranianos disseram ter sido realizado com três mísseis Kalibr disparados de um submarino no Mar Negro.

Estragos causados por um ataque com mísseis russos na cidade de Vinnytsia, no centro da Ucrânia (Foto: EFREM LUKATSKY/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO)

Vinnytsia fica localizada em uma região relativamente afastada dos locais de combate. O ataque desta quinta ocorreu no momento em que começava uma reunião de ministros das Relações Exteriores e da Justiça da União Europeia (UE), com a participação também de líderes políticos, diplomatas e autoridades judiciais de todo o mundo, em Haia, para abordar os supostos crimes de guerra na Ucrânia desde 24 de fevereiro.

“A cada dia, a Rússia mata civis, mata crianças ucranianas, lança mísseis contra alvos civis onde não há nada militar. O que é isto senão um ato aberto de terrorismo?”, declarou o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, pelo Telegram. Ele pediu a criação de um tribunal especial de crimes de guerra em Haia.