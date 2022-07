Presidente da Ucrânia demite chefe de segurança e procuradora-geral por ‘colaboração’ com a Rússia

Dois nomes importantes do governo da Ucrânia foram demitidos pelo presidente do país, Volodymyr Zelensky, no domingo (17): o chefe de Segurança Interna, Ivan Bakanov, e a procuradora-geral da República, Iryna Venediktova. Uma das alegações envolve a possível “colaboração” desses funcionários com a Rússia. As informações são do portal SIC Notícias.

De acordo com Zelensky, mais de 60 membros do gabinete da procuradora e dos serviços de informações "continuaram em território ocupado a trabalhar contra o estado" ucraniano.

"Estes crimes contra as fundações da segurança nacional do Estado e as ligações entre as forças de segurança ucranianas e os serviços especiais russos levantam questões muito sérias sobre os seus líderes", declarou.

Os dois demitidos tinham forte influência no governo. Bakanov era amigo de infância do presidente da Ucrânia, enquanto Venediktova liderou o esforço para processar crimes de guerra russos no território ucraniano.

Para o lugar de Iryna, foi nomeado Oleksiy Symonenko.