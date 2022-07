Vídeo mostra os últimos minutos de vida de menina morta por míssil disparado pela Rússia

Um vídeo mostra os últimos momentos de vida de uma menina de 4 anos, enquanto ela brinca com um carrinho de boneca ao lado da mãe, em Vinnytsia, na Ucrânia, na quinta-feira (14). Uma série de mísseis da Rússia, lançados no Mar Negro, atingiram a cidade de aproximadamente 370 mil habitantes e mataram 23 pessoas, incluindo outras duas crianças. As informações são da AFP.

Nas imagens, a menina aparece feliz ao lado da mãe, Irina Dmitrieva, enquanto iam para um centro terapêutico na cidade ucraniana. Liza tinha síndrome de Down e conversava com a mãe no vídeo. "Para onde vamos, querida?", pergunta a mulher. "Para lá!", responde a criança, sacudindo seus cabelos.

O vídeo foi publicado nas redes sociais às 9h38 locais e cerca de 80 minutos depois, vários mísseis lançados de um submarino russo atingiram a cidade. Irina perdeu uma perna no ataque A mãe da menina foi inicialmente declarada morta. No entanto, o chefe da polícia ucraniana afirmou na sexta-feira (15) que ela continuava lutando pela vida. O carrinho que Liza carregava ficou na rua, sujo com o sangue da menina morta.

Autoridades falam em terrorismo

A primeira-dama ucraniana, Olena Zelenska, afirmou na sexta-feira que estava "horrorizada" com imagens do carrinho tombado na calçada. "Ao ler as notícias, me dei conta de que conheço esta menina. A conhecia...", escreveu no Instagram. Elas estiveram juntas durante a gravação de um vídeo para as festas de Natal, em 2021.

O presidente Volodymyr Zelensky comparou o bombardeio de Vinnytsia com um "ato abertamente terrorista".