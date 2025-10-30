Capa Jornal Amazônia
Roubo do Louvre: novos suspeitos são presos em Paris

Até o momento, sete pessoas estão presas e duas confessaram participação no crime. As joias levadas são estimadas em mais de R$ 550 milhões e ainda não foram localizadas

Lívia Ximenes
fonte

Museu do Louvre foi roubado no dia 19 de outubro (EMMA DA SILVA / ASSOCIATED PRESS / ESTADÃO CONTEÚDO)

Novos suspeitos de participarem do roubo do Louvre foram presos nessa quarta-feira (29), em Paris, França. Entre os cinco possíveis participantes da ação criminosa, está o principal procurado pelas autoridades francesas. O crime ocorreu no dia 19 de outubro e, até o momento, as joias estimadas em 88 milhões de euros (mais de R$ 550 milhões) não foram localizadas.

A informação foi divulgada pela Agence France-Presse (AFP), com relato da promotora Laure Beccuau. “Ele já estava no nosso radar”, falou Beccuau em relação ao principal suspeito. No último sábado (25), outros dois suspeitos foram presos e confessaram a atuação e, na quarta-feira, eles receberam a acusação de roubo organizado e associação criminosa.

No total, o roubo resultou em oito joias da coroa francesa desaparecidas. A procuradora admitiu que ainda não foi possível recuperá-las. Ela afirma que o DNA dos dois suspeitos presos no sábado estava na cena do crime - em uma das scooters usadas na fuga e na câmara de vidro quebrada, que guardava as joias.

“As joias, enquanto falo com vocês agora, ainda não estão em nossa posse. Quero manter a esperança de que serão recuperadas e possam ser devolvidas ao Museu do Louvre e, de forma mais ampla, à nação. Essas joias são agora, obviamente, invendáveis —apenas para reiterar, caso fosse necessário, qualquer pessoa que as compre estará cometendo o crime de receptação. Ainda há tempo para devolvê-las”, ressaltou Laure Beccuau em coletiva de imprensa.

.
