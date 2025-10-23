Divididas, derretidas: qual pode ser o destino das joias roubadas no Museu do Louvre?

Qual será o destino das joias roubadas no Museu do Louvre no último domingo, 19? Especialistas ouvidos pela Associated Press alertam que os objetos, avaliados em mais de R$ 550 milhões, poderiam em breve - se já não estiverem - ser derretidos ou divididos.

Há ainda chances de vender as peças menores como parte de um novo colar, brincos ou outras joias, sem chamar muita atenção. "Você nem precisa colocá-las em um mercado clandestino, é só colocá-las em uma joalheria", disse Erin Thompson, professora de crime de arte no John Jay College of Criminal Justice em Nova York. "Poderiam ser vendidas na rua do Louvre."

Thompson e outros dizem que isso tem se tornado comum com bens roubados de joias e metal, observando que é uma maneira dos ladrões tentarem cobrir seus rastros e ganhar dinheiro.

Christopher Marinello, advogado e fundador da Art Recovery International, não vê possibilidade de as joias serem usadas publicamente. Ele também destaca que encontrar um mercado para vender os artefatos completos seria incrivelmente difícil depois que o mundo todo viu fotos delas na última semana.

As joias podem ser difíceis de monetizar. "Ao dividir, eles esconderão o roubo", disse Marinello, acrescentando que esses itens poderiam se tornar ainda mais "indetectáveis" se forem retirados da França e passarem por cortadores de joias e robustas cadeias de suprimentos em outros países.

Ainda assim, tais peças são frequentemente vendidas por uma fração do valor do que foi roubado - devido ao seu tamanho menor, mas também porque derreter ou quebrar itens de alto perfil remove o valor histórico. Não é um processo simples.

"A real arte em um roubo de arte não é o roubo, é a venda", explicou Robert Wittman, ex-investigador sênior da equipe de crimes de arte do Federal Bureau of Investigation. Wittman, que desde então formou sua própria prática privada, disse que os indivíduos por trás de tais roubos geralmente são "melhores criminosos ou ladrões do que empresários".

Ao contrário de outros, Wittman é cético quanto aos ladrões de domingo conseguirem monetizar os artefatos que roubaram do Louvre - que incluem um colar de esmeralda e brincos, duas coroas, dois broches, um colar de safira e um único brinco usados por realezas do século XIX. Ele nota que as gemas ainda podem ser identificáveis pela sua clareza, por exemplo, e o ouro que foi refinado quando as peças foram feitas há centenas de anos não é tão puro quanto o que é tipicamente procurado hoje.

"Por causa do que são, realmente não faz sentido destruí-los", disse Wittman, apontando para os riscos de vender tais bens roubados de alto perfil.

Scott Guginsky, vice-presidente executivo da Jewelers Security Alliance, uma associação comercial sem fins lucrativos focada na prevenção de crimes de joias, também observa a idade e a qualidade dos diamantes dos artefatos. Ele suspeita que provavelmente não sejam graduados.

"Não é algo que você possa mover no mercado aberto. Não é nada que possa passar por uma casa de leilões", disse Guginsky, que costumava comandar o esquadrão de roubo organizado do Departamento de Polícia de Nova York.

Dado o montante de preparação que os ladrões provavelmente colocaram nisso, Guginsky acredita que eles têm um plano para vender as joias, mesmo que possam primeiro decidir esperar a suspeita passar.

"Não consigo vê-los roubando sem ter uma ideia do que querem fazer", disse ele. "Sempre há uma pessoa disposta a comprar joias roubadas. Não importa o que seja, alguém vai comprar."

Sara Yood, CEO e conselheira geral do Comitê de Vigilância de Joalheiros, observa que a maioria dos negócios de joias implementa programas contra lavagem de dinheiro e fica atenta a sinais de alerta como pedidos incomuns, compras repetidas e pedidos de sigilo.

Ainda assim, ela e outros dizem que a idade de algumas joias - se efetivamente desmontadas - poderia realmente torná-las mais difíceis de rastrear. Gemas mais novas, por exemplo, às vezes carregam uma inscrição a laser dentro que pode ser avaliada em um laboratório. Mas "como são peças históricas, é bastante improvável que tenham essas características identificadoras", observou Yood.

Especialistas como Thompson dizem que as gemas maiores podem ser recortadas a ponto de se tornarem irreconhecíveis. Um desafio é encontrar pessoas que tenham a habilidade de fazer isso e que não façam muitas perguntas - mas é possível, ela disse.

As investigações ainda não revelaram se os ladrões tinham esses contatos ou compradores específicos. Entretanto, "os caras que realmente entram nos museus geralmente são todos contratados, e quase sempre são pegos nestes casos", acrescentou Thompson.

Chances de recuperação?

Ela e outros dizem que os museus têm enfrentado, cada vez mais, uma série de roubos semelhantes nos últimos anos. Thompson observa que roubar do armazenamento pode passar despercebido por mais tempo: o Museu Britânico em Londres, que acusou um ex-curador de roubar artefatos e vendê-los online, ainda está tentando recuperar alguns dos 2.000 itens roubados.

Alguns ladrões do passado fizeram exigências de resgate por obras de arte roubadas em geral, ou esperam por uma possível recompensa "sem perguntas" de uma empresa de seguros - o que pode representar cerca de um corte de 10% para algumas peças seguradas na Europa, diz Thompson. As joias roubadas do Louvre no domingo, no entanto, aparentemente não eram seguradas privadamente.

Às vezes, ofertas governamentais de recompensa por informações sobre o roubo também podem acelerar a investigação, embora o governo francês ainda não tenha divulgado tal incentivo.

Se isso mudar, ou se pistas promissoras forem descobertas a partir das evidências deixadas no Louvre, especialistas como Wittman observam que isso poderia aumentar as chances de recuperar os artefatos. Ainda assim, conforme mais tempo passa, outros sentem que o destino de encontrar as joias históricas parece sombrio. "Eu acho que eles vão pegar os criminosos", disse Marinello. "Mas eu não acho que vão encontrá-los com as joias intactas."

Falha terrível e oferta de renúncia

Na quarta, a diretora do Louvre, Laurence des Cars, reconheceu a "terrível falha" na segurança do museu. Ela afirmou ainda que ofereceu sua renúncia do cargo - o que foi recusado pelo ministro da Cultura.

Em testemunho ao Senado francês, a diretora disse que o Louvre tinha uma prejudicial falta de câmeras de segurança e outras "fraquezas" expostas pelo roubo de domingo, 19.

"Hoje estamos vivendo uma terrível falha no Louvre, pela qual assumo minha parte da responsabilidade", disse ela. (Com agências internacionais).