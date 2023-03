Professora é demitida após aula sobre Michelangelo que foi considerada 'pornografia'

Hope Carrasquilla, diretora da Tallahassee Classical School, na Flórida (EUA), afirmou ter perdido seu emprego após ensinar seus alunos sobre arte renascentista. Carrasquilla, que assumiu o cargo há menos de um ano, anunciou sua demissão durante uma reunião de emergência do conselho escolar na segunda-feira (22), segundo o jornal Tallahassee Democrat.

De acordo com a publicação, Carrasquilla teria sido informada pelo presidente do conselho escolar, Barney Bishop, que deveria pedir demissão ou seria demitida, mas não recebeu explicação sobre o motivo. A diretora acredita que a questão esteja relacionada à estátua de Davi, de Michelangelo, uma obra considerada referência na arte renascentista.

A escultura possui representações detalhadas do corpo humano, o que teria causado desconforto em três pais de alunos da sexta série, que reclamaram à escola. Dois deles afirmaram que gostariam de ter sido avisados sobre o assunto antes, enquanto o terceiro classificou a aula como “pornográfica”.

Arte renascentista faz parte do currículo escolar

Carrasquilla explicou ao jornal que a lei obriga as escolas a ensinarem sobre arte renascentista como parte do currículo anual para alunos da sexta série, que geralmente têm entre 11 e 12 anos. No entanto, a diretora acredita que a falta de preparo dos pais para o conteúdo tenha sido o problema.

Procurado pelo Tallahassee Democrat, Barney Bishop não quis comentar sobre os motivos que levaram à demissão de Carrasquilla, mas afirmou que “os direitos dos pais são supremos e isso significa proteger o interesse de todos eles – seja 1, 10, 20 ou 50”.