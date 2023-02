Aluno espanca professora após ter o videogame retirado durante a aula; vídeo

Um estudante, de 17 anos, espancou uma professora da Matanzas High School, localizada na cidade de Palm Coast, Flórida (EUA), no dia 21 de fevereiro. A agressão foi registrada pelas câmeras de segurança do local. A motivação para o ataque teria sido porque a docente retirou um videogame do aluno durante uma aula.

Segundo o gabinete do xerife do condado de Flagler, o garoto chutou a professora até ela ficar inconsciente no chão. “O aluno afirmou que estava chateado porque a professora tirou o seu Nintendo Switch durante a aula”, acrescentou. Veja o momento da agressão.

As imagens foram divulgadas pela polícia local. Nas gravações é possível ver o momento em que o adolescente correu na direção da docente e a jogou no chão. Então ele começou a chutar a mulher. Outras pessoas intervieram e conseguiram conter o adolescente.

