Aluno de 6 anos dispara contra professora em escola dos Estados Unidos

Um aluno de apenas 6 anos atirou contra uma professora dentro de uma sala de aula nos Estados Unidos nesta sexta-feira (3). De acordo com a polícia de Newport News, no estado da Virginia, onde o fato ocorreu, o tiro teria sido proposital. As informações são da NBC News.

Nenhum estudante foi ferido no tiroteio porque, segundo as autoridades, o aluno e a professora estariam sozinhos na sala de aula no momento do ataque. A vítima, que tem 30 anos, foi levada para um hospital com ferimentos graves. Porém, de acordo com o chefe de polícia de Newport News, Steve Drew, "o quadro clínico dela apresentou melhora na última atualização".

O estudante está sob custódia da polícia. Em coletiva de imprensa, Steve Drew se limitou a dizer que o tiro não foi acidental, mas não forneceu detalhes sobre como o aluno conseguiu a arma.