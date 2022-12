Atirador mata três pessoas e deixa ao menos outras quatro feridas em Paris

Nesta sexta-feira (23), três pessoas morreram e pelo menos outras quatro foram feridas em um tiroteio ocorrido em um centro cultural curdo em Paris. As informações são da Folha de S.Paulo. De acordo com as autoridades, o suspeito é um homem de 69 anos que já foi detido pela polícia, mas ainda não se sabe o que motivou o crime.

O tiroteio ocorreu na rua d'Enghien, no 10º arrondissement, por volta das 12h do horário local (8h no horário de Brasília). Uma testemunha afirmou ter ouvido sete ou oito disparos.

VEJA MAIS

"Houve um ataque com arma de fogo. Obrigado às forças de segurança por sua ação rápida", tuitou o vice-prefeito Emmanuel Gregoire. "Pensamentos para as vítimas e aqueles que testemunharam este drama."

A polícia interditou a área e pediu que a população evite circular pelo local. Segundo o jornal Le Figaro, um tumulto se formou ao redor do cordão de isolamento, e enquanto parte dos pedestres pede informação às autoridades, outra insiste em circular ao redor da região interditada.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).