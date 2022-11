Tiroteio deixa 7 mortos em loja da Walmart nos Estados Unidos

Sete pessoas morreram no atentado em uma unidade do Walmart em Chesapeake, Virgínia, nos Estados Unidos, na noite de terça-feira (22). A suspeita da polícia local é de que um funcionário da loja seja o atirado, mas as circunstância do crime ainda não estão claras. Ele também está entre as vítimas, porém, as autoridades não confirmaram se ele morreu por ação policial ou se matou. As informações são do G1 Mundo.

Inicialmente, o porta-voz da polícia de Chesapeake, Leo Kosinski estimou que "10 pessoas estavam mortas". Porém, até o momento, foram confirmadas sete vítimas.

Além dos mortos, outras pessoas ficaram feridas. Um porta-voz do Hospital Geral Sentara Norfolk informou à emissora de TV local "WAVY" que cinco pacientes estavam internadas.

Em comunicado divulgado nesta quarta (23), o Walmart disse que estava "chocado" com o incidente em sua loja de Chesapeake e que estava trabalhando com as autoridades.