Mulher morre baleada ao tentar salvar os sobrinhos em tiroteio no Rio de Janeiro

No domingo (13), foi enterrada a mulher de 30 anos que morreu atingida por tiros no Morro do Fubá, no Rio de Janeiro, ao tentar salvar a vida dos sobrinhos de três anos, na última sexta-feira (11). Daniela Silva Santos voltava para a casa com as crianças quando ouviu os disparos. Sem pensar duas vezes, ela usou o corpo para proteger as crianças. O tiroteio teria acontecido durante uma disputa entre milicianos e traficantes, que tentam dominar a região há alguns meses. As informações são do Jornal Extra.

De acordo com o site, Daniela foi atingida pelos tiros e caiu no chão. Coube uma das crianças correr para avisar os familiares sobre o ocorrido. A vítima chegou a ser socorrida e levada ao hospital, mas não resistiu e faleceu. A mulher era casada e deixa uma filha de um ano e onze meses, que ainda amamentava.

“Quando minha irmã Daniela caiu, meu sobrinho caiu junto. Mas ele correu para casa, estava todo sujo de lama e falou para a mãe dele, minha outra irmã, o que ocorreu. Foi então que todos se aproximaram para ajudar Dani, disse Ana Paula Silva, irmã da vítima, em entrevista ao Extra.

A região em que Daniela morreu está enfrentando uma verdadeira guerra entre milicianos e traficantes. Segundo investigações da Polícia Civil, homens ligados à maior facção criminosa da capital carioca têm usado o Morro do Dezoito, em Quintino, como uma espécie de “base” para tentar dominar completamente o Morro do Fubá, que tem uma parte controlada pela milícia.

Daniela não é a primeira vítima a morrer por causa da troca de tiros. No último dia 9 de agosto, o turista americano Joseph Trey Thomas foi atingido por uma bala perdida, dentro da casa de uma conhecida, no Morro do Fubá. Mesmo sendo socorrido, ele não resistiu e morreu três dias depois.