Professora é esfaqueada e morta por aluno de 16 anos em sala de aula

Na manhã desta quarta-feira (22), uma professora de espanhol de 52 anos foi esfaqueada na sala de aula por um aluno de 16 anos no instituto católico Saint-Thomas d'Aquin, em Saint-Jean-de-Luz, sudoeste da França. O agressor foi detido e a vítima acabou morrendo.

Segundo relatos, o aluno afirmou que estava "possuído" e ouvindo vozes, e autoridades acreditam que ele tenha transtornos psicológicos. Os alunos de outras salas foram confinados por cerca de duas horas antes de serem liberados.

De acordo com o promotor responsável pelo caso, não há indicação de que se trata de um ato terrorista.

"Eu o vi na frente da professora"

O incidente ocorreu no instituto católico Saint-Thomas d'Aquin, que abriga cerca de 1.100 alunos.

"Eu o vi na frente da professora. Ele estava muito tranquilo. Aproximou-se dela e enfiou uma faca grande no peito dela, sem dizer nada", disse Inés, 16 anos, ao deixar o local.

"Não sabíamos o que fazer. Um aluno abriu a porta e todos nós saímos. Fugi do instituto e o pai de uma amiga veio me buscar, não me senti segura na escola", acrescentou.

"Eu realmente não conheço esse garoto, estamos apenas na mesma aula de espanhol, mas nunca houve um problema entre ele e a professora na sala", afirmou.