Professora troca mensagens sexuais com aluno e é banida das salas de aula

Uma professora de 46 anos, Lindsey Bauer, foi banida das salas de aula de ensino médio após trocar uma série de mensagens sexuais com um aluno no Reino Unido. Bauer era chefe do departamento de História do Colyton Grammar School, uma escola de ensino médio de alto nível no condado de Devon.

VEJA MAIS

De acordo com uma fonte anônima do The Sun, a conduta da professora ocorreu entre 2018 e 2020. A escola iniciou uma investigação sobre o caso, que também foi levado à polícia e às autoridades educacionais.

Bauer foi banida em maio de 2022, mas trabalhou para atrasar a divulgação de informações sobre o caso. Em julgamento, ela admitiu ter abusado de sua posição para "encorajar o aluno a fazer atividades que eram vistas como de natureza sexual", mas negou a intenção de manter uma relação íntima.

A juíza Mona Sood, que presidiu a audiência sobre o caso, recomendou o banimento da profissão por tempo indefinido. "A senhorita Bauer falhou em manter limites profissionais apropriados com um aluno em uma escola secundária e abusou de sua posição de confiança, que incluía o envolvimento em comunicações inadequadas com o aluno que o Painel de Regulação de Ensino concluiu terem motivação sexual", declarou.

A Colyton Grammar School confirmou que o incidente ocorreu dentro da escola e que um ex-funcionário recebeu uma ordem de proibição da Agência de Regulação do Ensino. Após ter trabalhado na escola, Bauer virou tutora na Universidade de Bristol e é também modelo artística e escritora, além de mãe de três filhos.