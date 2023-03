Aluno dá esponja de aço para professora negra no Dia da Mulher sob risos de colegas

O aluno de uma escola estadual de Ceilândia, no Distrito Federal, deu a uma professora negra uma esponja de aço, durante a aula, em pleno Dia da Mulher. A atitude racista foi filmada por colegas de classe. As imagens mostram a professora reagindo aparentemente constrangida ao “presente”, enquanto outros estudantes riem da situação.

“Vou aceitar, porque tudo o que vem, volta”, disse a professora de português no vídeo.

Ao Metrópoles, um estudante do Centro de Ensino Médio 9, que testemunhou o momento, disse que a professora foi vista chorando instantes após o caso. Segundo ele, o aluno que entregou a esponja chegou a brigar com outras pessoas que criticaram a atitude e chegou a ameaçar repetir o gesto com outras meninas.

“Não me testa, que eu vou te dar um ‘bombril’. Não me testa. Se você apelar, vai ficar ruim para ‘tu’”, teria dito o autor do gesto racista, segundo o aluno que presenciou o caso.

O caso foi denunciado à direção da escola e à Secretaria de Educação do DF. Em nota, a secretaria disse que a administração da unidade tem autonomia para conduzir o caso. A pasta informou ter recebido a denúncia ontem (13) e que vai se reunir com o estudante e com a professora “para demais esclarecimentos”.