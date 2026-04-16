Previsão de cientistas antecipa data para o fim da vida na Terra; veja quando será!

A informação de que o mundo vai acabar todos já sabem, mas você sabia que existe uma data específica para que essa tragédia aconteça? Segundo uma pesquisa publicada na revista Nature Geoscience, já existe uma data específica para a extinção dos seres vivos no planeta Terra, sendo que os cientistas também descobriram que o limite de tempo está muito mais próximo do que se projetava anteriormente.

Para desvendar esse mistério, os pesquisadores Kazumi Ozaki e Christopher T. Reinhard, com o apoio da Nasa, fizeram análises por meio de complexos modelos matemáticos e simulações computacionais de grande escala. Ao todo, foram realizadas cerca de 400 mil simulações com o propósito de saber, de forma aproximada, a duração das condições ricas em oxigênio na atmosfera do planeta Terra.

Isso porque, ao contrário do que muitos pensam, a Terra não será primeiro engolida pelo sol, mas antes não poderá suportar mais vida no planeta devido a outros fatores que estão ligados a fatores biológicos, como o oxigênio atmosférico que desaparecerá em um futuro distante. "Por muitos anos, a vida útil da biosfera da Terra foi discutida com base no brilho constante do Sol", explicou Kazumi Ozaki, o autor principal do estudo.

VEJA MAIS

Afinal, qual será a data do fim do mundo?

De acordo com os resultados da pesquisa, o mundo não existirá mais daqui a 1,08 bilhão de anos, porque não haverá mais oxigênio suficiente para manter uma população viva no planeta. De acordo com os autores do estudo, esse processo de desoxigenação ocorrerá pelo aumento do fluxo solar na Terra, o que é considerado inevitável devido à evolução da estrela maior do universo, que crescerá ainda mais com o passar do tempo.

Ainda segundo o cálculo dos cientistas, a falta de oxigênio na Terra virá antes que a água dos oceanos evapore completamente ou que a superfície terrestre se torne inabitável, o que já é esperado devido ao avanço do aquecimento global. Contudo, mesmo que as contas estejam corretas, diversos fatores ambientais e eventos astronômicos imprevisíveis ainda podem encurtar ou adiar o tempo de vida dos seres vivos na Terra.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)