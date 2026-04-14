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Vídeo mostra o momento em que os astronautas da Artemis II são retirados da cápsula

Estadão Conteúdo

O astronauta Reid Wiseman, comandante da missão Artemis II, publicou nesta terça-feira, 14, em sua rede social, o momento em que ele, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen são retirados da cápsula Orion. Ela caiu no mar, na costa de San Diego, na Califórnia, na noite de sexta-feira, 10.

"Jesse, Steve, Laddy e Vlad que sensação incrível recebê-los a bordo do Integrity após uma jornada de quase 700.000 milhas. Seremos eternamente gratos pelo serviço prestado à nossa tripulação e à nação", escreveu na publicação.

A missão Artemis II entrou para a história da exploração espacial ao registrar novos recordes ao superar o marco estabelecido pela Apollo 13, na década de 1970. A nave atingiu 406.771 km da Terra, ultrapassando os 400.171 km anteriores.

Além disso, foram registrados feitos inéditos e avanços tecnológicos durante sua trajetória, como a transmissão de imagens, vídeos e dados científicos por meio do Sistema de Comunicações Ópticas Orion Artemis II (O2O), que utilizou tecnologia a laser.

O sistema, financiado pelo programa SCaN da Nasa, permitiu transmissões de alta velocidade entre a nave e os centros de controle na Terra. Em resumo, a tecnologia óptica pode ser até 100 vezes mais rápida que a comunicação por rádio, informou a agência.

A equipe também observou o lado oculto da Lua. Neste momento da missão, os astronautas ficaram cerca de 40 minutos sem contato nenhum com a Terra devido ao posicionamento da nave.

Outro ponto de destaque foi que, a primeira vez em uma missão de sobrevoo lunar, uma mulher, um homem negro e um não americano participaram de uma passagem pela órbita da Lua. Até então, apenas astronautas homens e brancos dos Estados Unidos tinham alcançado o satélite, durante o programa Apollo, encerrado há mais de meio século.

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CIÊNCIA/NASA/LUA/MISSÃO/TERRA/RETORNO/SAÍDA/CÁPSULA/VÍDEO
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