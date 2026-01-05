Presidente interina da Venezuela presta juramento entre promessas de resgate de Maduro

Delcy Rodríguez foi empossada nesta segunda-feira (5) como presidente interina da Venezuela, diante da ausência de Nicolás Maduro, que foi capturado junto com a esposa pelos Estados Unidos em uma operação militar. Rodríguez era a vice-presidente de Maduro e a primeira na linha de sucessão. É a primeira mulher a governar este país.

"Venho com dor pelo sequestro de dois heróis que temos como reféns nos Estados Unidos", disse Rodríguez. "Venho também com honra jurar em nome de todos os venezuelanos".

Maduro e a esposa, a deputada Cilia Flores, foram detidos em 3 de janeiro por militares dos Estados Unidos durante um bombardeio a Caracas. Eles enfrentam acusações de narcotráfico e terrorismo, das quais se declararam "inocentes" em Nova York nesta segunda-feira.

A Suprema Corte ordenou que Delcy Rodríguez assumisse o cargo por 90 dias, prorrogáveis.

Seu irmão, o chefe do Parlamento, Jorge Rodríguez, presidiu o ato de posse. O filho de Maduro, também deputado, Nicolás Maduro Guerra, segurou a Constituição sobre a qual a presidente interina prestou juramento.

Rodríguez afirmou que assume o cargo em "horas terríveis de ameaça contra a estabilidade e a paz da nação".

Militares prestaram honras à presidente interina ao final da cerimônia. A Força Armada reconheceu no domingo sua designação.

A posse também foi o tema tratado pela Assembleia Nacional eleita em maio de 2025, que iniciou suas atividades nesta segunda-feira.

Mais cedo, Maduro Guerra expressou seu "apoio incondicional" à presidente interina e também previu que "mais cedo ou mais tarde" seu pai e Flores "voltarão" à Venezuela.

"Conte comigo", disse o parlamentar, conhecido popularmente como "Nicolasito", a Rodríguez. "A pátria está em boas mãos, papai, e em breve vamos nos abraçar aqui na Venezuela", exclamou, aos prantos.

A maioria absoluta da Assembleia Nacional reelegeu Jorge Rodríguez como seu presidente. Um dia antes, a presidente interina o encarregou de buscar a libertação de Maduro e Flores.

"Minha função principal nos dias que virão (...) será recorrer a todos os procedimentos, a todas as tribunas e a todos os espaços para conseguir trazer de volta Nicolás Maduro Moros, meu irmão, meu presidente", disse em seu discurso.

A sessão começou com o grito de "Vamos, Nico!", um slogan repetido na campanha eleitoral de 2024 de Maduro, cuja reeleição foi rejeitada pela oposição e pelos Estados Unidos, entre outros países.

Uma fotografia do casal presidencial foi exibida na tribuna de oradores do plenário, e o chefe da Câmara ordenou que uma flor vermelha ocupasse a cadeira de Flores.

Delcy Rodríguez defendeu no domingo uma relação equilibrada e respeitosa com o presidente Donald Trump, que afirmou estar "no comando" da Venezuela.