Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Juiz marca para 17 de março nova audiência de Maduro e defesa questiona legalidade da captura

Durante a sessão, o advogado de Maduro, Barry J. Pollack, afirmou que há "questões sobre a legalidade" da captura de seu cliente, classificada pela defesa como uma "abdução militar"

Estadão Conteúdo

O juiz Alvin K. Hellerstein determinou que o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, volte a comparecer a um tribunal federal dos Estados Unidos em 17 de março, ao encerrar uma audiência que durou cerca de meia hora. O processo trata das acusações criminais apresentadas pela Justiça americana contra Maduro, incluindo conspiração de narcoterrorismo e crimes ligados ao tráfico de drogas.

Durante a sessão, o advogado de Maduro, Barry J. Pollack, afirmou que há "questões sobre a legalidade" da captura de seu cliente, classificada pela defesa como uma "abdução militar". Segundo Pollack, Maduro "é chefe de um Estado soberano e tem direito às prerrogativas" associadas a esse status. O advogado disse ainda esperar uma disputa judicial "volumosa" na fase prévia ao julgamento para tratar desses questionamentos. Embora não tenha solicitado a libertação do presidente neste momento, a defesa reservou o direito de apresentar um pedido de fiança mais adiante.

A audiência também abordou a situação de Cilia Flores, esposa de Maduro e igualmente acusada no caso. O advogado dela, Mark Donnelly, informou que Flores enfrenta "questões de saúde que exigirão atenção", incluindo a possibilidade de fratura ou hematomas severos nas costelas, e solicitou que ela seja submetida a exames de raio-x e a uma avaliação médica completa. Donnelly acrescentou que sua cliente, de 69 anos, pode precisar de acompanhamento físico mais detalhado.

VEJA MAIS

image Presidente da Colômbia diz que voltará a 'pegar em armas' diante das ameaças de Trump
Presidente americano afirmou que Gustavo Petro deveria "cuidar de seu traseiro" depois que o presidente Nicolás Maduro foi capturado em Caracas

image Venezuela ordena prisão de envolvidos na captura de Maduro
Ditador venezuelano está detido em Nova York desde a operação realizada pelos Estado Unidos em Caracas, no último sábado

image Algemado, Maduro chega a Tribunal em Nova York para primeira audiência
Presidente captura da Venezuela está sendo acusado de narcoterrorismo, conspiração para importar cocaína, posse de metralhadoras e conspiração

Ao fim da sessão, foi registrado que tanto Maduro quanto Flores concordaram em permanecer detidos por ora, com a possibilidade de que pedidos de liberdade sejam analisados em momento posterior. Um representante do governo informou ainda que ambos foram colocados oficialmente sob custódia às 11h30 horário local de sábado, com chegada a Nova York às 16h31 horário local do mesmo dia.

*Com informações da Associated Press.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

EUA

VENEZUELA

INTERVENÇÃO

TRIBUNAL

NY

MADURO

JUSTIÇA

NOVA AUDIÊNCIA
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Trump estuda caminhos para adquirir a Groenlândia e não descarta recorrer às Forças Armadas

06.01.26 20h32

Mundo

'Muitos soldados no terreno', diz Trump sobre operação na Venezuela

Presidente dos EUA discursou para legisladores republicanos da Câmara em Washington, nesta terça-feira (6)

06.01.26 19h52

China pede libertação imediata de Maduro e manifesta prontidão para defender princípios da ONU

06.01.26 16h47

DISCURSO

'Ninguém é páreo para nós', diz Trump em discurso após operação dos EUA na Venezuela

"Ninguém é capaz de fazer o que fizemos", complementou.

06.01.26 14h17

MAIS LIDAS EM MUNDO

CONVERSA

Trump detalha diálogo com Maduro após captura: ‘Você tem que se render’

Em coletiva para a imprensa, Presidente dos Estados Unidos afirma que houve mais de uma troca de mensagens ou conversas após a captura

03.01.26 15h31

Tensão internacional

VÍDEO: Trump confirma ataque a Caracas e diz que Maduro foi capturado

Operação militar dos EUA na Venezuela teria retirado o presidente Nicolás Maduro do país; governo venezuelano decretou estado de emergência

03.01.26 7h15

EUA X Venezuela

Entenda o que aconteceu entre EUA e Venezuela após ataque a Caracas

Tensão aumentou após Trump confirmar operação militar, explosões na capital e captura de Nicolás Maduro

03.01.26 8h21

resposta

Venezuela ordena prisão de envolvidos na captura de Maduro

Ditador venezuelano está detido em Nova York desde a operação realizada pelos Estado Unidos em Caracas, no último sábado

05.01.26 13h32

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda