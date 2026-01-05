Algemado, Maduro chega a Tribunal em Nova York para primeira audiência

Na manhã desta segunda-feira (5/1), o ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, chegou a um tribunal de Nova York. Capturado pelos Estados Unidos em Caracas no último sábado (3/1), ele foi transferido após deixar o Centro de Detenção Metropolitano (MDC) e deve passar por uma audiência programada para as 14h, no horário de Brasília.

A audiência será presidida pelo juiz distrital Alvin Hellerstein, magistrado de 92 anos reconhecido por sua vasta experiência e por ter atuado em casos de grande repercussão.

Há 15 anos o governo americano move um processo criminal contra o líder venezuelano por tráfico de drogas. No sábado, o Departamento de Justiça do país divulgou uma nova acusação formal contra Maduro.

As acusações detalhadas nesta nova denúncia são as mesmas quatro apresentadas em uma acusação anterior em Nova York, datada de 2020: narcoterrorismo; conspiração para importar cocaína; posse de metralhadoras; e conspiração