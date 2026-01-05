Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Representante dos EUA chama Maduro de narcoterrorista e defende operação militar na Venezuela

No encontro da ONU, o embaixador insistiu em dizer que os EUA prenderam um narcotraficante que agora responderá a julgamento em território norte-americano

Estadão Conteúdo
fonte

Mike Waltz, representante dos Estados Unidos na reunião do Conselho de Segurança da ONU (Reprodução)

O representante dos Estados Unidos na reunião do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) para debater as ações do país norte-americano na Venezuela, Mike Waltz, afirma que o país obteve sucesso na operação contra dois fugitivos da Justiça dos Estados Unidos: "o narcoterrorista Nicolás Maduro e sua esposa, Cilia Flores".

"Ele é responsável por ataques contra o povo dos Estados Unidos, por desestabilizar o Hemisfério Ocidental e por reprimir de forma ilegítima o povo da Venezuela. Não há guerra contra a Venezuela ou contra seu povo. Não estamos ocupando um país. Trata-se de uma operação de aplicação da lei para dar cumprimento a denúncias legais que existem há décadas", disse.

No encontro da ONU, o embaixador insistiu em dizer que os EUA prenderam um narcotraficante que agora responderá a julgamento em território norte-americano pelos crimes que cometeu os cidadãos norte-americanos nos últimos 15 anos.

Ele comparou a ação a prisão de Manuel Noriega, em 1989, quando o presidente do Panamá foi condenado por um júri em Miami, nos EUA por tráfico de drogas. "Os povos panamenho e norte-americano ficaram mais seguros por isso. Inequivocamente, a região também se tornou mais estável", indica.

Legitimidade de Nicolás Maduro

Waltz reforça que Maduro não seria um presidente legítimo, pois teria manipulado as eleições. De fato, os últimos pleitos no país receberam críticas de observadores internacionais por falta de dificuldade de acesso aos resultados oficiais e acusações de manipulação. Não à toa, diversos países se recusaram a aceitar e até hoje questionam os resultados.

O embaixador repete a tese de que Maduro é o chefe de uma "violenta organização terrorista estrangeira, o Cártel de los Soles". "O grupo patrocinado pelo regime coordena e depende de outras organizações criminosas brutais para cumprir o objetivo de usar drogas ilegais como arma contra os Estados Unidos", diz.

"Esses criminosos terrorizam, cometem crimes brutais, incluindo assassinatos, sequestros, extorsões e tráfico de pessoas, drogas e armas. Esta administração, sob o presidente Trump, não tolerará isso."

Violação de Direitos Humanos

Sob o escudo de defesa dos direitos humanos no Hemisfério Ocidental, o embaixador afirmou que os EUA não permitirão que a região seja utilizada como base de operações por adversários, competidores e rivais dos Estados Unidos.

"Não se pode transformar a Venezuela em um centro operacional para o Irã, para o Hezbollah, para gangues, para agentes de inteligência cubanos e outros atores que controlam aquele país", afirma. "Não se pode permitir que as maiores reservas de energia do mundo fiquem sob o controle de adversários dos Estados Unidos, de líderes ilegítimos, sem beneficiar o povo venezuelano e sendo saqueadas por um pequeno grupo de oligarcas".

A intenção das ações na Venezuela, ele diz, são para trazer um futuro melhor e mais seguro ao país. "É por isso que milhões de venezuelanos que fugiram desse regime brutal estão celebrando e comemorando em todo o mundo", alega.

"O presidente Trump deu uma chance à diplomacia. Ofereceu a Maduro diversas saídas. Tentou reduzir as tensões. Ele se recusou a aceitá-las", afirma Waltz. "Os EUA não recuarão em suas ações para proteger os americanos do flagelo do narcoterrorismo".

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

eua

venezuela

intervenção

ONU

Waltz

Maduro
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Trump estuda caminhos para adquirir a Groenlândia e não descarta recorrer às Forças Armadas

06.01.26 20h32

Mundo

'Muitos soldados no terreno', diz Trump sobre operação na Venezuela

Presidente dos EUA discursou para legisladores republicanos da Câmara em Washington, nesta terça-feira (6)

06.01.26 19h52

China pede libertação imediata de Maduro e manifesta prontidão para defender princípios da ONU

06.01.26 16h47

DISCURSO

'Ninguém é páreo para nós', diz Trump em discurso após operação dos EUA na Venezuela

"Ninguém é capaz de fazer o que fizemos", complementou.

06.01.26 14h17

MAIS LIDAS EM MUNDO

CONVERSA

Trump detalha diálogo com Maduro após captura: ‘Você tem que se render’

Em coletiva para a imprensa, Presidente dos Estados Unidos afirma que houve mais de uma troca de mensagens ou conversas após a captura

03.01.26 15h31

Tensão internacional

VÍDEO: Trump confirma ataque a Caracas e diz que Maduro foi capturado

Operação militar dos EUA na Venezuela teria retirado o presidente Nicolás Maduro do país; governo venezuelano decretou estado de emergência

03.01.26 7h15

EUA X Venezuela

Entenda o que aconteceu entre EUA e Venezuela após ataque a Caracas

Tensão aumentou após Trump confirmar operação militar, explosões na capital e captura de Nicolás Maduro

03.01.26 8h21

resposta

Venezuela ordena prisão de envolvidos na captura de Maduro

Ditador venezuelano está detido em Nova York desde a operação realizada pelos Estado Unidos em Caracas, no último sábado

05.01.26 13h32

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda