Trump diz que orçamento militar americano para 2027 deve subir de US$ 1 tri para US$ 1,5 tri

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira, 7, que o orçamento militar americano para 2027 deve subir de US$ 1 trilhão para US$ 1,5 trilhão. Segundo ele, isso ajudará o país a construir o "exército dos sonhos" e a garantir a segurança da nação.

"Após longas e difíceis negociações com senadores, congressistas, secretários e outros representantes políticos, determinei que, para o bem do nosso país, especialmente nestes tempos muito conturbados e perigosos, nosso orçamento militar para o ano de 2027 não deve ser de US$ 1 trilhão, mas sim de US$ 1,5 trilhão", escreveu ele em sua rede social, a Truth Social.

O republicano ainda pontuou que o aumento do orçamento só será possível graças às tarifas e que é possível atingir o número de US$ 1,5 trilhão enquanto se produz uma "força militar incomparável" e se reduz a dívida.