Presidente do Peru pede 'trégua' em país sob protestos

A presidente do Peru, Dina Boluarte, pediu, nesta terça-feira (24), "uma trégua nacional" para, segundo ela, estabelecer diálogo com as várias regiões do país, que enfrenta fortes protestos, o que tem causado uma grave crise social que foi precedida por uma crise política. As informações são da AFP.

"Convoco a minha querida pátria para uma trégua nacional para poder estabelecer mesas de diálogo, para poder fixar a agenda por cada região e desenvolver nossos povos. Não me cansarei de convocar o diálogo, a paz e a unidade", disse Boluarte em uma entrevista coletiva para a imprensa estrangeira no Palácio de Governo, em Lima.

Boluarte reiterou, várias vezes, seu "lamento pelos mortos" nos protestos, que são pelo menos 46 diretamente relacionados com as manifestações, que foram retomadas em 4 de janeiro no sul do Peru e mantêm bloqueios nas principais estradas do país.

Boluarte descartou, mais uma vez, sua renúncia.

"Sairei quando tivermos convocado as eleições gerais [...] Não tenho a intenção de permanecer no poder", disse Boluarte de maneira taxativa, acrescentando que o Congresso, "sem sombra de dúvida", confirmará em fevereiro a antecipação das eleições, previstas para abril de 2024.