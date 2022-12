Após impeachment de Castillo, a vice Dina Boluarte assume a presidência do Peru

Depois da destituição de Pedro Castillo, Dina Boluarte, que era a vice-presidente, foi nomeada presidente do Peru nesta quarta-feira (7). É a primeira mulher a governar o país. As informações são do G1 nacional.

Dina fez seu juramento no Congresso, O presidente da Câmara, José Williams Zapata, passar a ela a faixa presidencial.

A nova presidente disse que houve uma tentativa de golpe de Estado de Pedro Castillo, manobra que o Congresso evitou. Dina pediu unidade nacional e adiantou que é preciso conversar e tentar chegar a acordos. A nova presidência anunciou que vai pedir para que o Ministério Público a ajude a tirar "as máfias" do governo, e que o gabinete dela terá "todas as forças democráticas".