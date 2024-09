Português na China? Conheça 8 países que falam o idioma além do Brasil

Você sabia que o português é falado em muito mais lugares do que imagina? Além do Brasil, outros oito países têm o português como língua oficial, cada um com sua própria história, cultura e belezas naturais. Atualmente, cerca de 300 milhões de pessoas falam o idioma em diferentes continentes, como América, África, Europa e Ásia

A língua portuguesa, fruto da expansão marítima portuguesa, se espalhou por diversos continentes, deixando sua marca em diferentes culturas. Além do Brasil, que concentra a maior parte dos falantes, outros países como Angola, Cabo Verde, Moçambique e Portugal preservam o idioma e a cultura lusófonas.

Confira a seguir os oito países onde você pode se comunicar em português, além do Brasil:

1. Angola

Localizada na África Austral, Angola se destaca por sua diversidade cultural e recursos naturais. Em sua capital, Luanda, é possível encontrar uma mistura de influências portuguesas e africanas, visível na música, dança e culinária. Os angolanos são conhecidos como "primos" dos brasileiros na internet.

2. Cabo Verde

Este arquipélago africano no Oceano Atlântico foi colonizado por Portugal no século XV e tornou-se independente em 1975. A cultura de Cabo Verde é um reflexo das influências africanas e portuguesas, com destaque para o gênero musical morna.

VEJA MAIS

3. Guiné-Bissau

Pequeno e rico em biodiversidade, Guiné-Bissau, com capital em Bissau, também é conhecido pela sua mistura de culturas africanas e portuguesas, o que se reflete na música e gastronomia. O país abriga parques nacionais cheios de vida selvagem, com hipopótamos, macacos e pássaros.

4. Guiné Equatorial

Este é o menor país da África continental e, embora o português seja uma das línguas oficiais, ele não é o mais falado. O espanhol e o francês são predominantes, mas o português foi adotado como uma língua oficial em 2010.

5. Moçambique

Com sua rica herança cultural e belas praias ao longo do Oceano Índico, Moçambique também carrega a influência portuguesa em sua cultura. A capital, Maputo, é um dos grandes centros culturais do país. Além das tradições portuguesa, Moçambique é influenciada pela cultura africana, árabe e indiana.

6. Portugal

O berço da língua portuguesa está localizado no sudoeste da Europa. Com suas paisagens históricas e modernas, como Lisboa e o Algarve, Portugal oferece uma experiência rica em cultura e história. O português falado em Portugal é considerado a forma padrão da língua.

7. São Tomé e Príncipe

Esse pequeno arquipélago africano, com quase toda a sua população falando português, é conhecido por suas belezas naturais. O Ilhéu das Rolas, onde se encontra a linha do Equador, é um dos principais pontos turísticos.

8. Timor-Leste

No Sudeste Asiático, Timor-Leste tem o português e o tétum como línguas oficiais. Embora o número de falantes de português esteja diminuindo, a língua ainda é parte importante da identidade do país.

*Extra: Macau (China)

Macau, uma região autônoma na China, também possui o português como idioma oficial. Antiga colônia portuguesa, Macau oferece uma fusão única de culturas, onde templos e igrejas católicas convivem lado a lado. Conhecida também como "Las Vegas da Ásia", o local tem como o idioma mais falado o cantonês, que é também o de Hong Kong. No entanto, algumas placas e sinalizações são em português.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)