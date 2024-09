Incêndios em Portugal deixam sete mortos, segundo novo balanço

Três bombeiros morreram, nesta terça-feira (17.09), quando trabalhavam para extinguir um incêndio florestal no centro de Portugal, o que eleva a sete o balanço de mortos nos últimos dias por causa do fogo no país, anunciaram os serviços de resgate.

"Lamentamos a morte de três bombeiros", duas mulheres e um homem, presos nas chamas enquanto lutavam contra um incêndio perto de Nelas, na região de Viseu, no norte, disse o comandante nacional de proteção civil, André Fernandes, em uma coletiva de imprensa.

Milhares de bombeiros seguiam mobilizados nesta terça-feira contra os incêndios florestais que em apenas três dias destruíram uma superfície superior à queimada durante o resto do verão. Os três focos mais importantes estão concentrados na região de Aveiro, no norte, e em todo o país há cerca de cinquenta incêndios ativos.