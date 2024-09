Satélite da Nasa registra fumaça sobre o Brasil a 1,5 milhão de quilômetros da Terra

Imagens captadas na sexta-feira (13) pelo satélite DSCOVR, da Nasa, revelaram uma densa coluna de fumaça sobre o Brasil e outros países da América do Sul. O satélite, localizado a uma distância de 1,5 milhão de quilômetros da Terra, conseguiu registrar a devastação causada pelas queimadas, com a fumaça se estendendo desde o noroeste do país até o litoral de São Paulo, seguindo em direção ao Oceano Atlântico.

As fotos, divulgadas pela Nasa, mostram a extensão alarmante da destruição ambiental provocada pelas queimadas. O Brasil enfrenta uma onda de incêndios florestais que está agravando os efeitos da seca e elevando as temperaturas em diversas regiões. Estados do Norte, como o Amazonas, são fortemente atingidos, enquanto estados do Sul e Sudeste sofrem com a chegada da fumaça, trazida por corredores de vento que se deslocam pelo país.

O DSCOVR (Deep Space Climate Observatory), lançado em 2015, é responsável por monitorar tanto o clima espacial quanto o ambiente terrestre. Equipado com uma câmera especial chamada EPIC (Earth Polychromatic Imaging Camera), o satélite captura imagens da Terra a cada duas horas, permitindo observações detalhadas da atmosfera e da superfície do planeta.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)