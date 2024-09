Como se proteger da fumaça dos incêndios florestais no Brasil? Veja dicas do Ministério da Saúde

Nas últimas semanas, o Brasil vem sofrendo com as grandes queimadas, assolando diversos estados. De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), 60% do território brasileiro já está coberto por fumaça, afetando uma área de cerca de 5 milhões de quilômetros quadrados.

O fenômeno é causado pelo calor extremo, pela escassez de chuvas e pelas ações de alguns empresários do agronegócio, que utilizam o fogo para limpar terrenos para que estes estejam aptos ao pasto ou monocultura em grande escala. Embora essas práticas sejam frequentemente legais, elas também ocorrem de forma ilegal. Até agora, a Polícia Federal investiga 52 casos de queimadas ilegais.

A situação do Brasil se agrava devido mais de 200 municípios do país estarem passando por um "clima de deserto", segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Tal condição gera partículas finas que, ao serem inaladas, atingem o sistema respiratório, provocando doenças pulmonares e cardíacas.

⚠️ Recomendações

Devido o cenário alarmante, o Ministério da Saúde recomenda que a população siga as seguintes ações para reduzir a exposição às partículas provenientes das queimadas:

"Aumente a ingestão de água e líquidos para manter as membranas respiratórias úmidas e protegidas;

Permaneça em ambientes fechados, preferencialmente bem vedados e com conforto térmico adequado. Quando possível, busque ambientes com ar condicionado e filtros de ar para reduzir a exposição;

Mantenha portas e janelas fechadas durante os horários de maior concentração de poluentes no ar, para minimizar a penetração da poluição externa;

Evite atividades físicas ao ar livre durante este período do ano;

Não consuma alimentos, bebidas ou medicamentos que tenham sido expostos a detritos de queima ou cinzas;

Utilize, preferencialmente, máscaras do tipo N95, PFF2 ou P100, que podem reduzir a inalação de partículas se usadas corretamente por pessoas que precisem sair de casa. No entanto, a recomendação prioritária é permanecer em locais fechados e protegidos da fumaça;

Evitar ficar próximo dos focos de queimadas;

Pessoas com comorbidades, crianças, gestantes e idosos são mais vulneráveis aos efeitos à saúde decorrentes da exposição à poluição do ar e ao calor extremo e precisam de cuidados maiores e manutenção de consultas em dia;

Em caso de sintomas de náuseas, vômitos, febres, falta de ar, tontura, confusão mental ou dores intensas de cabeça, no peito ou abdômen, buscar atendimento médico."

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de oliberal.com)