'Chuva preta' é registrada por moradores no RS devido a queimadas em outras regiões do país

Moradores de várias cidades da região sul do Rio Grande do Sul foram surpreendidos por um fenômeno incomum: a chamada "chuva preta". O registro foi feito nesta terça-feira (10) em cidades como Arroio Grande, São Lourenço do Sul, Pelotas e São José do Norte. A coloração escura da água da chuva, que gerou curiosidade e preocupação entre os moradores, é resultado direto das queimadas que afetam outras regiões do Brasil.

De acordo com especialistas, a "chuva preta" ocorre quando as partículas de fumaça e fuligem, liberadas pelos incêndios florestais, se misturam com as gotas de chuva. No caso do RS, a fuligem veio das queimadas no Norte e Centro-Oeste do país. Ao passar por essa atmosfera carregada de fumaça, a chuva adquire uma coloração escura, criando o fenômeno.

Além do fenômeno da chuva escura, os moradores de Porto Alegre também relataram ter avistado o "sol alaranjado" nos últimos dias, outro efeito causado pela presença de fumaça na atmosfera.

VEJA MAIS

A qualidade do ar na capital gaúcha foi afetada pela densa camada de poluição. A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Porto Alegre emitiu uma série de orientações para a população, entre elas, a necessidade do aumento da ingestão de líquidos, a permanência em ambientes fechados e a busca imediata por atendimento médico em caso de sintomas respiratórios.

Recomendações da Secretaria Municipal da Saúde (SMS)

⚠️ Para toda a população:

Se tiver sintomas respiratórios, busque atendimento médico o mais rápido possível;

Beber mais água e líquidos para manter o aparelho respiratório úmido e mais protegido;

Se possível, ficar menos tempo em ambiente aberto, durante o dia ou à noite;

Manter portas e janelas fechadas, para diminuir a entrada da poluição externa no ambiente;

Evitar atividades em ambiente aberto enquanto durar o período crítico de contaminação do ar pela fumaça.

⚠️ Para pessoas com problemas cardíacos, respiratórios ou imunológicos:

Manter ao alcance os medicamentos indicados pelo médico, para uso em crises agudas;

Buscar imediatamente atendimento médico se apresentar sinais ou sintomas de piora das condições de saúde após exposição à fumaça;

Consultar o médico sobre a necessidade de mudar o seu tratamento.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)