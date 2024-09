Com poluição no ar em SP, governo recomenda máscara e evitar atividade ao ar livre

Diante do atual cenário que inclui tempo seco, espalhamento de incêndios e piora na qualidade do ar, o Governo de São Paulo divulgou na terça-feira (10.09), novas diretrizes e orientações em saúde. A principal recomendação é evitar atividades físicas ao ar livre e aumentar a ingestão de água. Também é orientado o uso de máscaras em regiões de queimadas.

Além disso, entre as medidas anunciadas, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) suspendeu temporariamente as autorizações de queima no Estado para a despalha de cana, queima fitossanitária ou para manejo.

"As duas únicas exceções são para a implantação de aceiros que evitem a propagação do fogo; e para casos de finalidade fitossanitária solicitados diretamente pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento", afirma o governo.

"As secretarias de Estado da Saúde, Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, a Cetesb e a Defesa Civil apontaram que a piora na qualidade do ar ocasionada pelas queimadas é agravada pela atuação de uma massa de ar quente, seco e estável, aliada à ausência de chuvas, o que dificulta a dispersão dos poluentes", acrescenta.

A Cetesb tem uma rede de monitoramento de qualidade do ar composta por 85 estações, sendo 63 automáticas e 22 manuais, distribuídas pelo Estado.

"Nos últimos dias foram observados, de forma abrangente, um número elevado de estações com qualidade do ar classificada como 'muito ruim' e 'ruim' em decorrência de altas concentrações de partículas inaláveis finas (poeira, fuligem e fumaça que ficam suspensas na atmosfera em função do seu pequeno tamanho)", alerta o governo paulista.

Orientações à população:

- A principal recomendação, neste momento, é de que pessoas evitem atividades físicas ao ar livre;

- É recomendado aumentar o consumo de água e líquidos para manter a hidratação do organismo e das vias aéreas;

- Para quem estiver dentro de casa, a orientação é que mantenham portas e janelas fechadas, para reduzir a entrada de partículas de fora para dentro das residências;

- Em regiões de queimadas, como proteção adicional, a sugestão é de, quando sair de casa, utilizar máscaras do tipo N95, PFF2 ou P100, que podem reduzir a inalação de partículas se usadas corretamente.

"As crianças menores de cinco anos, idosos e gestantes devem ter atenção redobrada às recomendações acima, assim como pessoas com comorbidades, as quais devem buscar atendimento médico imediatamente na ocorrência de sintomas respiratórios", reforça o governo estadual.

Risco elevado para queimadas em SP

Conforme o Mapa de Risco de Incêndio do Estado de São Paulo, há nível de emergência para queimadas em quase todo o território paulista até o próximo sábado, 14. O gabinete de crise montado pela gestão estadual no Centro de Gerenciamento de Emergências na Defesa Civil permanece mobilizado no monitoramento e coordenação das ações de prevenção e combate aos incêndios.