91 pessoas morrem em naufrágio em Moçambique; vítimas fugiam de surto de cólera no país

Pelo menos 91 pessoas morreram após um naufrágio de uma balsa improvisada, no litoral norte de Moçambique, no último domingo (7). De acordo com o canal France 24, a balsa irregular estava superlotada com cerca de 130 pessoas e há crianças entre as vítimas.

Cinco sobreviventes foram resgatados e relataram que todos eram da província de Nampula, que está com um grave surto de cólera e recebendo muitos imigrantes que fogem de ataques jihadistas da província vizinha, Cabo Delgado. Segundo o governo de Moçambique, o país teve 32 mortes e 15 mil casos confirmados, desde outubro.



Equipes de resgate continuam as buscas, mas o mar agitado dificulta o trabalho.

*Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com