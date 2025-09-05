Policiais resgatam 5 filhos que eram mantidos sem comida e trancados em quarto por um casal

Um casal foi preso após ser acusado de manter os filhos sem comida, trancados em um quarto e sob condições deploráveis em uma residência que fica localizada na Pensilvânia. De acordo com o relatório policial divulgado pelo Gabinete do Promotor Público do Condado de Fayette, havia fezes na parede do espaço, as janelas estavam trancadas com tábuas e não tinha cama para as crianças dormirem.

Ao todo, o casal mantinha cinco filhos presos no local, sendo: uma menina de 14 anos e quatro meninos com idades entre 5 e 13 anos, que viviam em um único cômodo e sem contato com as pessoas da cidade de Fairbank. Até o momento, não foi descoberto há quanto tempo as crianças estavam vivendo nessas condições na casa.

Prisão do casal

O casal que manteve as crianças presas na residência foi identificado como James Russell Kahl, de 65 anos, e Carly Kahl, de 41. Eles foram detidos nesta quarta-feira (3) e vão responder por diversos crimes, que incluem: agressão agravada, risco ao bem-estar de crianças, uso de dispositivo de incapacitação e posse de drogas.

Segundo a emissora de TV CBS Pittsburgh, as investigações iniciaram no dia 8 de agosto após um parente denunciar a situação à Polícia Estadual. Ao fazer averiguações na residência ao lado do Serviço de Proteção à Infância e Juventude do Condado de Fayette, os policiais constataram que as crianças estavam sendo trancadas pelo lado de fora, por meio de uma porta com três trincos que não possuía maçaneta interna.

Além disso, foi identificado ainda que as crianças permaneciam presas em um quarto que estava infestado por pulgas durante várias horas ao longo do dia e não possuíam roupas e nem alimentação adequada. Após o resgate, o casal foi preso sem direito à fiança e as crianças foram retiradas imediatamente da casa.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editor web em Oliberal.com)