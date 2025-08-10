Casal com 21 filhos é investigado por suspeita de maus-tratos nos Estados Unidos

A polícia de Arcadia, na Califórnia (EUA), investiga um casal chinês após a descoberta de 21 crianças em uma residência. As autoridades apuram suspeitas de maus-tratos e de um possível esquema envolvendo mães de aluguel.

Agentes que vistoriaram a propriedade encontraram os menores sob supervisão de acompanhantes e funcionários. Parte das crianças, segundo relatos, teria nascido por meio de barriga de aluguel e vivia na mansão com rotinas rígidas de cuidados.

Indícios de violência e imagens de segurança

Câmeras de segurança registraram cenas que motivaram a investigação: registros indicam que alguns menores foram submetidos a agressões, cortes de cabelo e práticas disciplinadoras severas, conforme reportagem de veículos internacionais.

VEJA MAIS

Entre os envolvidos, as autoridades identificaram uma funcionária acusada de agredir um bebê de dois meses. Vídeos mostram momentos em que a criança é retirada do campo de visão das câmeras e, em seguida, há indícios sonoros de violência. A suspeita permanece em fuga.

Investigação

O caso segue sob investigação e as autoridades americanas trabalham para identificar responsabilidades penais e as circunstâncias da presença das crianças na residência. Órgãos de proteção à infância foram acionados para avaliar as necessidades dos menores.