Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Casal com 21 filhos é investigado por suspeita de maus-tratos nos Estados Unidos

Autoridades da Califórnia apuram esquema dentro de residência onde foram encontradas 21 crianças; babá apontada como agressora está foragida.

O Liberal

A polícia de Arcadia, na Califórnia (EUA), investiga um casal chinês após a descoberta de 21 crianças em uma residência. As autoridades apuram suspeitas de maus-tratos e de um possível esquema envolvendo mães de aluguel.

Agentes que vistoriaram a propriedade encontraram os menores sob supervisão de acompanhantes e funcionários. Parte das crianças, segundo relatos, teria nascido por meio de barriga de aluguel e vivia na mansão com rotinas rígidas de cuidados.

Indícios de violência e imagens de segurança

Câmeras de segurança registraram cenas que motivaram a investigação: registros indicam que alguns menores foram submetidos a agressões, cortes de cabelo e práticas disciplinadoras severas, conforme reportagem de veículos internacionais.

VEJA MAIS

image Mulher é detida por viajar com criança de dois anos em uma mala
Suspeita foi acusada de maus-tratos contra uma criança e negligência

image Mulher joga bebê na lixeira por 'não ter vontade' de ter mais filhos
A principal motivação é que ela não queria ter e assumir mais e novas responsabilidades como mãe. Recém-nascido passa bem

Entre os envolvidos, as autoridades identificaram uma funcionária acusada de agredir um bebê de dois meses. Vídeos mostram momentos em que a criança é retirada do campo de visão das câmeras e, em seguida, há indícios sonoros de violência. A suspeita permanece em fuga.

Investigação

O caso segue sob investigação e as autoridades americanas trabalham para identificar responsabilidades penais e as circunstâncias da presença das crianças na residência. Órgãos de proteção à infância foram acionados para avaliar as necessidades dos menores.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Representante de Israel na ONU: Israel não tem planos nem desejo de ocupar permanentemente Gaza

10.08.25 15h38

Netanyahu diz que precisa ocupar Gaza para derrotar Hamas e lança plano para fim da guerra

10.08.25 13h19

Pelo menos 26 palestinos que buscavam ajuda humanitária em Gaza são mortos

10.08.25 12h09

Governo Lula diz que 'deplora' decisão de Israel de expandir operação militar na Faixa de Gaza

09.08.25 21h57

MAIS LIDAS EM MUNDO

Mundo

Casal morre ao cair da Ponte Belém durante beijos e abraços

Ela estava encostada na ponte, em Cusco, no Peru, quando resolveu sentar no gradil

10.08.25 4h22

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

mistério

Corpo de homem desaparecido há 28 anos é encontrado em geleira derretida

A polícia local confirmou que se tratava de um homem que desapareceu em junho de 1997, após cair em uma fenda de geleira durante uma tempestade de neve

06.08.25 16h03

Obra de arte cristã

Brasileiro usa tecnologia para apontar que Santo Sudário não foi usado no corpo de Jesus

Designer Cicero Moraes usou simulações 3D para mostrar que os traços do sudário são mais compatíveis com uma escultura em baixo-relevo do que com um corpo humano

04.08.25 17h53

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda