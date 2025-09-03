Capa Jornal Amazônia
Criança de 2 anos morre e corpo é deixado 24 horas no sofá de casa

Segundo informações, foram os vizinhos perceberam que a criança estava morta no sofá e acionaram a polícia. Responsáveis seguem em investigação

Gabrielle Borges
fonte

Criança de 2 anos foi encontrada sem vida no sofá por vizinhos. Pais são irmãos consanguíneos e não prestaram primeiros socorros. Imagem Ilustrativa (Freepik)

Uma criança de 2 anos foi encontrada morta dentro da própria residência após corpo ter sido deixado sozinho no sofá da casa. Os pais da criança são irmãos consanguíneos por parte de mãe e são investigados por omissão de socorro e abandono de menor de idade. Saiba mais detalhes abaixo.

O caso ocorreu no Jardim Maranguape, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife (RMR). A ocorrência foi registrada na segunda-feira (01) como “morte a esclarecer sem indício de crime”. 

De acordo com a conselheira tutelar Cláudia Roberta, o pai relatou que o menino teve uma convulsão no domingo (31). A criança, entretanto, foi deixada deitada no sofá de casa, sem que fosse levado para atendimento médico necessário.

A conselheira relatou que os pais ainda tentaram reanimar o menino, mas sem nenhum sucesso. Ela acusa o casal de não socorrer a criança mesmo morando próximo a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Segundo a conselheira, foram os vizinhos perceberam que a criança estava morta no sofá e acionaram a polícia. Na manhã da segunda-feira (1º), a polícia esteve no local, mas a casa estava fechada.

Mais tarde, ao ser informado do comparecimento dos agentes, o pai do menino ligou para a polícia e relatou o ocorrido. A conselheira informou também que o menino que morreu já havia sido acolhido em outra oportunidade pela equipe do Conselho Tutelar. Entretanto, em audiência, o juiz determinou a devolução da criança aos pais.

A outra filha do casal, de 9 meses, foi levada pelo Conselho Tutelar após o ocorrido, mas não apresentava sinais de maus tratos. 

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)

