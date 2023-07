Polícia interrompe troca do nome Twitter em sede nos EUA; saiba o motivo

A polícia paralisou o trabalho de funcionários do Twitter, na última segunda-feira (24), no momento em que eles removiam o nome e a marca da rede social da sede da empresa em São Francisco, nos Estados Unidos.

No último fim de semana, Elon Musk, dono da companhia, anunciou que a plataforma passaria a ter um novo logotipo, o X. "Em breve daremos adeus à marca Twitter e, gradualmente, a todos os pássaros", disse o bilionário.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram funcionários da empresa retirando as primeiras letras da lateral do prédio, pouco antes de agentes do departamento de polícia local intervirem. De acordo com as autoridades policiais, o ato foi classificado como "trabalho não autorizado", já que a companhia não tinha as licenças para fazer a mudança na fachada. Isso porque, segundo a polícia, a empresa não comunicou a segurança nem o proprietário do prédio sobre a remoção dos materiais.

Mais tarde, os agentes concluíram que nenhum crime havia sido cometido e deixaram o local. A empresa e o proprietário do prédio não comentaram oficialmente sobre o caso.

VEJA MAIS

Musk renomeou as salas de conferência na sede para incorporar a letra "X", segundo o jornal The New York Times. Uma sala foi renomeada como "s3xy", enquanto outra é chamada de "eXposure". A mudança de nome e logotipo, após anos de consolidação do pássaro azul junto a internautas, é a mais recente mudaça da gestão Musk à frente do Twitter. O bilionário adquiriu a rede social, no ano passado, por US$ 44 bilhões, após uma batalha judicial com os antigos proprietários.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).