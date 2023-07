Novo logo do Twitter: saiba o porquê da mudança no símbolo da plataforma

A CEO do Twitter, Linda Yaccarino, afirmou que a nova logo da plataforma de rede social será um X branco sobre um fundo preto, substituindo o icônico pássaro-azul. Na manhã desta segunda-feira, 24, Yaccarino anunciou: "O X está aqui!". Mudou também a forma de se referir aos "tuítes". De acordo com o proprietário da plataforma, Elon Musk, as postagens serão chamadas de "Xs".

A ideia de Elon Musk é criar um "superaplicativo" chamado "X" — um novo tipo de plataforma de rede social que ele vem falando há meses. Por enquanto, a única mudança implementada na rede social para transformá-la no X foi alterar o logotipo. No futuro, porém, a empresa pretende adicionar mais ferramentas à rede social e transformá-la em um superapp, nome dado a aplicativos que concentram diversas tarefas.

Hoje, o bilionário indicou que mais mudanças em funções básicas da plartaforma podem ocorrer. Questionado por um usuário sobre como se chamariam os retweets agora, Musk respondeu: "Todo esse conceito deve ser repensado". "Em breve, daremos adeus à marca Twitter e, gradualmente, a todos os pássaros", tuitou.

Os superaplicativos

Para algumas pessoas na Ásia, superaplicativo, incluindo o PayTM da Índia e o GoJek da Indonésia, têm sido uma parte vital da vida cotidiana nos últimos anos, com seus sistemas de pagamento digital. Os aplicativos permitem que os usuários paguem por serviços por meio de um sistema financeiro. O WeChat é uma plataforma de troca de mensagens e rede social que evoluiu para um dos maiores aplicativos da região em termos de variedade de serviços e número de usuários. Em 2022, havia cerca de 1,29 bilhão de usuários só na China.

O site do Twitter diz que seu logotipo, um pássaro azul, é "nosso ativo mais reconhecido". "É por isso que o protegemos tanto", acrescenta. A empresa substituiu temporariamente o logo em abril pelo cachorro da raça Shiba Inu, da Dogecoin, ajudando a aumentar o valor de mercado da criptomoeda, que faz referência a um popular meme do cachorro japonês. Mais tarde, Musk foi acusado de insider trading por um grupo de investidores da Dogecoin, que alegou que ele havia lucrado ao aumentar o valor da criptomoeda.

No início deste mês, a empresa foi criticada por usuários e profissionais de marketing quando Musk anunciou que haveria um limite no número de tuítes que vários tipos de contas podem ler por dia. Os limites diários contribuíram para o crescimento da plataforma concorrente Threads, de propriedade da Meta, que teve mais de 100 milhões de contas cadastradas em cinco dias de lançamento.