Piloto e copiloto dormem durante voo e avião sai da rota na Indonésia

Um piloto e um copiloto adormeceram durante um voo na Indonésia, no sudeste do continente asiático, expondo a tripulação e os passageiros a um alto risco por 28 minutos. A falha também provocou uma série de erros de navegação.

O comandante não havia descansado na noite anterior ao voo. Meia hora após a decolagem, ele pediu ao copiloto para assumir o controle da aeronave enquanto ele descansava. Porém, o colega de cabine também adormeceu e, por quase meia hora, o avião seguiu sem nenhuma coordenada.

O centro de controle aéreo de Jacarta tentou entrar em contato com o avião, porém não obteve sucesso. Apesar do incidente, a aeronave pousou em segurança.

Avião da companhia Batik Air envolvido no incidente fazia voo doméstico. A aeronave com 159 passageiros havia partido do sudeste de Sulawesi com destino à capital, Jacarta, em 25 de janeiro, segundo um relatório preliminar do Comitê Nacional de Segurança nos Transportes (KNKT), divulgado pela AFP na última sexta-feira (8).

A Batik Air não informou se puniu os pilotos. Os investigadores não identificaram os funcionários, mas informaram que eram indonésios e tinham entre 32 e 28 anos. A KNKT emitiu um comunicado à companhia cobrando maior investigação em seus voos e tripulação.