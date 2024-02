Helicóptero desaparecido no Pará: 'conclusão da investigação terá o menor prazo possível', diz FAB

A Força Aérea Brasileira (FAB) informou à reportagem, nesta quarta-feira (21), que a conclusão da investigação do acidente aéreo que matou Josimar Éneas da Costa, Abílio Manoel Figueiredo e Nildo Ferreira “terá o menor prazo possível”. Esse período estipulado para o término da apuração, segundo a FAB, depende “sempre da complexidade da ocorrência e, ainda, da necessidade de descobrir os possíveis fatores contribuintes”.

VEJA MAIS

Em nota, a Força Aérea Brasileira informou que os investigadores do Primeiro Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA I), órgão regional do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA), localizados em Belém (PA), “foram acionados, nesta quarta (21), para realizar a Ação Inicial da ocorrência envolvendo a aeronave de matrícula PR-BLZ, em Goianésia do Pará (PA)”. O CENIPA tem por objetivo investigar as ocorrências aeronáuticas, de modo a prevenir que novos acidentes com características semelhantes ocorram.