Avião da Embraer faz pouso de emergência na Sérvia após acidente durante decolagem; vídeo

Um avião da Embraer que transportava 106 passageiros precisou fazer um pouso de emergência em Belgrado, na Sérvia, após sofrer um acidente na decolagem, no último domingo (18). O destino da aeronave, operada pela companhia grega Marathon Airlines, era a cidade alemã de Dusseldorf.

De acordo com o serviço FlightRadar24, o Embraer E-195 não tinha distância suficiente para completar uma decolagem segura. A imprensa local afirmou que a fuselagem do avião entrou em contato com o sistema de luzes de aproximação do aeroporto.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o estrago causado pelo acidente na aeronave. Um buraco se formou embaixo da asa esquerda do Embraer E-195. Veja!

O avião teria ficado cerca de uma hora no ar antes de aterrissar novamente no aeroporto Nikola Tesla, na capital sérvia.Todos os passageiros deixaram o avião em segurança.

