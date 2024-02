PF investiga relação de foragidos do Rio Grande do Norte com Comando Vermelho

A relação dos dois foragidos da Penitenciária Federal de Mossoró (RN) com o Comando Vermelho, facção criminosa do Rio de Janeiro, está sendo investigada pela Polícia Federal (PF). A fuga ocorreu na manhã desta quarta-feira (14). A corporação foi ativada para ação em conjunto com a Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen) na investigação.

A PF cedeu o avião para que sejam realizadas buscas contra os dois fugitivos pelos agentes penitenciários com policiais. Simultaneamente, uma perícia está sendo executada na penitenciária do Rio Grande do Norte.

Os foragidos foram identificados como Rogério da Silva Mendonça, conhecido como Tatu, e Deibson Cabral Nascimento, o Deisinho.

No Brasil, cinco penitenciárias federais são classificadas como presídios de segurança máxima. As unidades possuem sistema de vigilância avançado que conta com captação de som ambiente e monitoramento de vídeo.

O sistema federal tem presídios de segurança máxima em Brasília (DF), Campo Grande (MS), Catanduvas (PR), Porto Velho (RO) e Mossoró (RN).

