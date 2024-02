Michelle Bolsonaro cancela turnê nos EUA após operação da PF contra Jair Bolsonaro

Após a operação da Polícia Federal (PF) contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro cancelou uma turnê planejada por igrejas evangélicas nos Estados Unidos. A agenda, inicialmente mantida, seria realizada em conjunto com a senadora Damares Alves (Republicanos).

A turnê intitulada "Encontro de Mulheres Protagonistas" estava programada para ocorrer entre esta segunda-feira, 12, e sexta-feira, 16, com palestras de Michelle em igrejas em Orlando e Pompano Beach, na Flórida, Atlanta, na Geórgia, e Boston, em Massachusetts.

VEJA MAIS

Cancelamento foi anunciado por Damares

A decisão de cancelamento foi anunciada por Damares, que ainda participará dos eventos. Ela atribuiu a ausência de Michelle nos EUA ao que está ocorrendo no Brasil, destacando a importância de fortalecer o movimento conservador tanto no Brasil quanto no exterior.

A operação da PF, chamada Tempus Veritatis, resultou em mandados de busca e apreensão, prisões preventivas e medidas cautelares. Bolsonaro teve seu passaporte apreendido e está proibido de deixar o país, no contexto de uma investigação sobre uma suposta organização criminosa envolvida em tentativas de golpe de Estado.

Michelle não foi alvo da investigação, mas o cancelamento da turnê ocorreu em meio aos desdobramentos desse evento. Bolsonaro, em declarações à imprensa, insinuou que a ação da PF era uma perseguição.

Os eventos nos EUA, para os quais Michelle havia sido convidada, cobravam ingressos entre US$ 45 e US$ 95, com impostos adicionais, e ofereciam pacotes que incluíam entrada antecipada, um livro de Damares e um encontro pessoal com as palestrantes.