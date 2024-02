STF libera vídeo que embasou operação da PF: veja as declarações de Bolsonaro na íntegra

O então presidente Jair Bolsonaro realizou uma reunião crucial em 5 de julho de 2022 com os principais membros do Governo Federal. Durante esse encontro, conforme revelado por um vídeo obtido pela Polícia Federal no computador do tenente-coronel Mauro Cid, Bolsonaro expressou dúvidas sobre a integridade do sistema eleitoral brasileiro, mostrando preocupação com a possibilidade de perder a eleição e convocando seus ministros a não se omitirem diante da situação.

De forma incisiva, Bolsonaro questionou a existência de um acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), questionando sua validade à luz da Constituição. Ele declarou sua intenção de utilizar seus recursos, incluindo o apoio de seus 23 ministros, para agir em sua defesa. Bolsonaro também exigiu que seus ministros seguissem sua linha de discurso daquele momento em diante.

Além disso, o ex-presidente enfatizou a urgência da situação, mencionando a data de 2 de outubro como um ponto crítico e instando a implementação imediata de um "plano B".

Durante a reunião, Bolsonaro propagou boatos, alegando que o financiamento da campanha de Luiz Inácio Lula da Silva à Presidência teria vínculos com o narcotráfico, ao mesmo tempo em que disseminava informações falsas sobre a integridade do sistema eleitoral.

Ele também mencionou uma próxima reunião com embaixadores, programada para 18 de julho, na qual ele pretendia novamente questionar o sistema de votação e atacar a Justiça Eleitoral. Essas ações acabaram contribuindo para sua declaração de inelegibilidade em um julgamento do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em junho de 2023.