Em pouso inédito, aeronave da Força Aérea Alemã aterrissa em Belém nesta terça-feira

Em um momento inédito, a aeronave Airbus A400M, da Força Aérea Alemã, aterrissou por volta das 12h desta terça-feira (13), na Base Aérea de Belém, no bairro de Val-de-Cans, na capital paraense. Segundo a Força Aérea Brasileira (FAB), a aeronave pousou apenas para escala de abastecimento e, logo em seguida, seguiu viagem para o Aeroporto Internacional Jorge Chávez, em Lima, no Peru

A aterrissagem em alguns pontos, ainda segundo a FAB, é comum para que a aeronave seja abastecida. Esse é um dos poucos pousos realizados em solo brasileiro. Fabricado pela empresa europeia, o turboélice conta com os motores a hélice mais potentes do mundo, podendo transportar até 37 toneladas de carga. Segundo informações do site AeroIn, o avião saiu ainda na segunda-feira (12) de Stuttgart, na Alemanha, e fez uma parada na Ilha do Sal, em Cabo Verde, antes de chegar na capital paraense.

O horário de pouso no Peru não foi detalhado pela FAB. Por volta das 18h desta terça-feira, a aeronave ainda estava em ares paraenses e seguia viagem próximo ao município de Itaituba, segundo o rastreamento da viagem disponível no site AirNav RadarBox. Ao sair da capital paraense, o avião chegou a passar por diversos municípios paraenses durante o voo. Entre eles, Muaná, parte da cidade de Breves, Melgaço, além de outras cidades. A viagem também deve atravessar outros estados brasileiros.

E ainda, no fim da semana passada, o avião militar fabricado pela Airbus foi visto em Fortaleza e São José dos Campos, em uma missão da Luftwaffe para buscar motores de um foguete que será lançado na Suécia. A aeronave, que é o primeiro projeto militar aeronáutico feito totalmente pela Airbus, é um cargueiro militar cujo tamanho fica entre o Embraer KC-390 e o Boeing C-17 Globemaster III, sendo amplamente utilizado na Europa.