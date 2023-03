Picanha fica em 2º lugar no ranking dos melhores pratos da América; vatapá também está na lista

A picanha brasileira ficou em 2º lugar em um ranking com os cinquenta melhores pratos da América produzido pela plataforma Taste Atlas. O corte bovino só perdeu para o “asado”, uma técnica argentina semelhante ao churrasco. Outros nove pratos brasileiros aparecem na lista, que foi publicada no último domingo (26).

O Taste Atlas é um guia online que apresenta receitas autênticas, críticas de alimentos e artigos de pesquisas sobre ingredientes e pratos populares. A picanha recebeu a nota 4.8, mesma pontuação do “asado” argentino, do “pan de bono” colômbiano e do “chancho en piedra” chileno. Veja a lista:

Além da picanha, o Brasil aparece outras nove vezes na lista:

5º lugar - Churrasco;

10º lugar - Pão de queijo;

21º lugar - Pavê;

22º lugar - Bombocado;

24º lugar - Alcatra;

34º lugar - Coxinha;

36º lugar - Escondidinho;

44º lugar - Fraldinha;

49º lugar - Vatapá.

O Brasil é também o segundo país com mais pratos na lista, perdendo apenas para o México, que aparece 17 vezes. A Argentina, melhor colocada no ranking, só aparece outras três vezes. Os Estados Unidos, país da América do Norte, surge na lista com apenas quatro pratos.

(*Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)