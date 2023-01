Tasteatlas Awards 2022: Picanha brasileira conquista 2º lugar como melhor prato do mundo

Uma das queridinhas entre os brasileiros já é paixão mundial. A picanha bovina ficou em 2º lugar como melhor prato do mundo. A carne brasileira conquistou espaço na lista 100 melhores comidas tradicionais do mundo. Os dados são do levantamento gastronômico Tasteatlas Awards 2022. Com informações da Agência Brasil.

O site é croata e a eleição acontece virtualmente. Normalmente a plataforma cria um mapa interativo que agrega receitas, críticas e artigos sobre pratos ou ingredientes populares ao redor do globo. Os usuários podem avaliar culinárias e receitas do mundo todo.

Além da Picanha, entraram no pódio o Karé (Japão) – que chega a ser um ensopado e a Amêijoas à Bulhão Pato (Portugal) – uma refeição feita com mariscos. A picanha ficou com a nota 4.86 de 5. Só perdeu para o kare, o curry à japonesa, com 4.92 pontos.



Atualmente, o país produz 9,7 milhões de toneladas de carne bovina e exporta 25% da produção.