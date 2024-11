Pesquisa aponta as carreiras que mais causam decepção em quem se forma; confira o ranking

Uma pesquisa realizada pelo "The College Payoff" e divulgada pela Universidade de Georgetown revelou as carreiras que mais geram arrependimento em quem conclui o curso e ingressa na profissão. Embora o levantamento reflita principalmente a realidade dos Estados Unidos, especialistas destacam que a tendência não é muito diferente em outros países, inclusive no Brasil.

O curso de jornalismo lidera a lista de decepção com impressionantes 87% de insatisfação. A pesquisa aponta uma série de fatores que contribuem para esse cenário, como a intensa jornada de trabalho, que inclui finais de semana e feriados, além da precarização das condições laborais e dos baixos salários.

Além do jornalismo, outras áreas apresentaram altos índices de arrependimento. Artes e sociologia empataram na segunda e terceira posições, respectivamente, com 72% dos profissionais insatisfeitos. A área de comunicações, que abrange diversas subáreas como publicidade e cinema, ficou em quarto lugar, com 64% de insatisfação. Marketing, pedagogia e ciências políticas também registraram taxas elevadas de arrependimento.

No entanto, nem todas as áreas sofrem com o alto índice de arrependimento. Os cursos que apresentam menores taxas de insatisfação são ciência da computação e criminologia, ambos com 72% de satisfeitos, seguidos de engenharia (71%) e enfermagem (69%). Essas áreas são valorizadas por oferecerem estabilidade e boas perspectivas de crescimento, além de uma alta demanda de mercado.

Confira o ranking completo das carreiras mais decepcionantes:

Jornalismo - 87% de arrependidos Artes - 72% Sociologia - 72% Comunicações - 64% Pedagogia - 61% Marketing - 60% Assistência Médica (não existente no Brasil) - 58% Ciências Políticas - 56% Biologia - 52% Letras - 52%

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)