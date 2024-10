Química, nutrição, enfermagem: veja o ranking dos cursos com mais formados sem emprego no Brasil

História é a graduação com maior número de formados desempregados no país. É o que revela o levantamento do Instituto Semesp, realizado entre agosto e setembro de 2024. Entre as pessoas formadas no curso de história, 1 a cada 3 está sem emprego no Brasil. A mesma situação ocorre para quem conquistou o diploma em relações internacionais, serviço social, radiologia, enfermagem, química e nutrição. A pesquisa ouviu 5.681 formados do ensino superior, tanto da rede pública quanto da privada, em todos os estados do país. (Com informações do portal G1)

Graduações com mais desempregados

Segundo o Instituo Semesp, as graduações abaixo têm os maiores índice de pessoas formadas que estão desempregadas:

História (31,6% de desempregados)

Relações internacionais (29,4% de desempregados)

Serviço social (28,6% de desempregados)

Radiologia (27,8% de desempregados)

Enfermagem (24,5% de desempregados)

Química (22,2% de desempregados)

Nutrição (22% de desempregados)

Logística (18,9% de desempregados)

Agronomia (18,2% de desempregados)

Estética e cosmética (17,5% de desempregados)

Graduações com maior empregabilidade

Por outro lado, as três graduações com mais pessoas formadas com emprego no Brasil são da área de saúde. Medicina, farmácia e odontologia lideram o ranking. O quarto e o quinto lugar são da área de tecnologia. Gestão da tecnologia da Informação e Ciência da Computação têm 78% e 76% de formados empregados, respectivamente.

Medicina (92% de empregados)

Farmácia (80,4% de empregados)

Odontologia (78,8% de empregados)

Gestão da tecnologia da informação (78,4% de empregados)

Ciência da computação (76,7% de empregados)

Medicina veterinária (76,6% de empregados)

Design (75% de empregados)

Relações públicas (75% de empregados)

Arquitetura e urbanismo (74,6% de empregados)

Publicidade e propaganda (73,5% de empregados)

Emprego fora da área de formação

A pesquisa do Instituo Semesp também revelou os cursos com mais pessoas empregadas, mas fora do campo de formação. O motivo vai desde mudança de interesse a falta de oportunidade na área.

Engenharia química (55,2% de empregados em outra área)

Relações internacionais (52,9% de empregados em outra área)

Radiologia (44,4% de empregados em outra área)

Engenharia de produção (42,4% de empregados em outra área)

Processos gerenciais (41,2% de empregados em outra área)

Gestão de pessoas/RH (40,5% de empregados em outra área)

Jornalismo (40,4% de empregados em outra área)

Biologia (40,0% de empregados em outra área)

Química (38,9% de empregados em outra área)

História (36,8% de empregados em outra área)

Conforme o levantamento, os brasileiros com trabalho na área de formação recebem, em média, R$ 4.494. O valor é 27,5% maior do salário médio de quem trabalha fora do campo estudado na faculdade, R$ 3.523. O Instituto Semesp mostrou, além disso, que mais da metade dos formados (50,7%) com emprego, na área de formação ou fora dela, recebem entre R$ 3 mil e R$ 10 mil por mês. Quem é formado em cursos presenciais recebe, em média, 22,9% a mais de quem fez ensino à distância (médias de R$4.204 x R$3.422).